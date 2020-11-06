鄺芷凡聖誕最期待睇燈飾　Lincoln難忘整蠱哥哥

下月便是聖誕節，尖東聖誕燈飾亦於昨晚（5/11）亮燈，而過往都有唔少令人印象深刻嘅燈飾設計，等佢哋同大家分享一下同埋講一啲難忘嘅睇燈飾回憶啦！鄺芷凡：「聖誕節最期待就係睇燈飾，每一年一有燈飾，成個氣氛出晒嚟，我係幾着重儀式感嘅人，每一年有燈飾都會即刻同屋企人打卡同影相。每年5支旗桿嗰度，專題係年年唔同，更加有節日氣氛去影吓相。（最難忘？）最難忘係大大棵嘅聖誕樹，夠色彩繽紛先會夠深刻，每年燈飾我都會覺得好有新鮮感。」

組合天堂鳥成員Lincoln：「最難忘嘅睇燈飾回憶應該係童年時，同屋企人食完聖誕大餐，喺尖東海旁欣賞燈飾行街，當時我8至9歲啦，因為我哥哥比較細膽，佢好驚蛇，而喺現場有啲塑膠蛇可以買，我就同媽咪一齊夾計整蠱佢，將條假蛇勾住喺佢褲尾，睇住佢奔跑好好笑，呢個回憶係最深刻。」

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