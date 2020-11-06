有人話最佳女友係溫柔體貼、大方得體，而最佳床伴就係熱情奔放同夠索！點為之夠索嘅標準因人而異，但點先至算係熱情奔放呢？睇吓以下3套作品中嘅脫星演出，就會明白晒！

活力過人

青春嬌娃床上有幾咁誇啦啦？咪就係佢哋年輕有活力，曳曳最積極囉！呢套由Airerose Entertainment炮製嘅《Young Lust #3》，為該系列最新登場作，主打青春鮮嫩魅力，同時更標榜佢哋係慾望之女，一開波就口手並用玩挑逗，跟住再入正題全程一秒都唔會停。今集搵嚟Liza Rowe、Rilynn Rae、Sabrina Banks及Chase Ryder四位青春脫星演出，個個床上表現熱情奔放，響亮嘅叫床聲更係挑戰大家嘅心跳極限，絕對係官能刺激嘅佳作。

大食熟女

俗語話女人「三十如狼，四十如虎」，形容熟女對性愛嘅積極性，而呢套由Pleasure Productions推出嘅《Knockers》，正係展現大食熟女熱情又主動嘅一面，搵嚟人氣熟女脫星Dominno獨擔大旗。須知道冇番咁上下叫座力同精湛嘅演出，一個脫星極難演晒成套戲，而今次只得Dominno一個人由頭做到尾，絕對係床技大挑戰！不過如果有睇過佢以前演出嘅作品，就知道呢位口技同手技都非常厲害嘅脫星，應該游刃有餘。

狂野拜金女

美國俚語中嘅「Sugar Baby」係形容以身體換物質享受嘅女性，呢套由Raw Attack出品嘅《Sugar Babes》，正係以此為題材，並搵嚟Lexi Lore、Daphne Dare以及Sky Pierce等3位青春脫星演出，全片分為3個單元故事，都係講佢哋點樣以身體換回報，當中以Lexi Lore主演嘅一段最為精彩，故事講述佢有個有錢契爺，一嚟就送咗6位數嘅禮物畀佢，跟住梗係嚟曳曳啦！經過激烈又激情嘅床上交鋒後，契爺突然接到電話，原來所有資產都冇晒，結果Lexi Lore二話不說就趕走咗對方，香艷得嚟又夠現實呀！

碟評

講到熱情奔放嘅床上演出，《Young Lust #3》同《Knockers》絕對展現出唔同年齡嘅脫星，佢哋嘅熱情度可以去到邊，前者主打青春活力，乜嘢體位都玩到盡，而後者則係大食熟女，嗰種為求滿足做到香汗淋漓嘅演出，真係勁有味道。如果想睇劇情嘅話，《Sugar Babes》嘅劇味唔錯，班拜金女嘅狂野演出，更係極具官能刺激，絕對係午夜燃情嘅最佳選擇。