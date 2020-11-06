徐榮練「內功」出奸招　張曦雯兜巴星

藝人徐榮在新劇再演反派，自言難得觀眾出奇地受落，無懼繼續演出，更期望深度鑽研同類角色！他笑言近年反派形象深入民心，但未獲邀演醫生及律師等專業角色，有興趣一嘗滋味。

繼早前《反黑路人甲》演社團大佬後，藝人徐榮在無綫新劇《木棘証人》中繼續演反派，表面處處為公司着想，為人孝順又願意幫朋友，實則背後奸到出汁，還利用分析力強的好兄弟韋家雄達到目的！他笑言今次角色較以往的反派內斂，一切深藏不露，是從演以來「奸中至最」。

轟烈談情怕觀眾唔Buy

角色奸又不能奸出面，徐榮坦言幸好有劇情輔助，毋須套用太多反派的肢體語言：「我所有奸都係喺對手背後做，唔使擺到明，今次仲有少少幽默。好想每套反派都唔同，所以喺造型上專登用曲髮。（驚唔驚變咗奸角專業戶？）觀眾鍾意睇呢種，奸又冇所謂，其實有好多種變化，好似全世界公認好人，原來表裏不一亦得。近年演咗4、5套奸嘅，反而好少演 專業人士，醫生同律師都冇演過，想試吓。」

談到劇中利用好兄弟韋家雄，徐榮指雙方多次合作，充滿默契：「佢好多Idea，開工時會掟出嚟一齊傾。（劇中有冇感情線？）我同張 曦雯有少少，不過冇親熱戲，摑我就有！本身喺劇好少談情，有都係虛火。（ 想唔想有次轟烈感情線？） 觀眾鍾唔鍾意睇㗎？」

視像「煲粥」捱到殘

問到仔女是否每晚捧場？徐榮指快將15歲的兒子已赴英國求學，暫時無緣觀賞：「而阿女就唔畀佢睇住，喺佢面前做唔到反派樣。（哥哥係咪習慣英國生活？） 幾好，每日有視像通話。因為有時差，所以呢排我個樣似開完通宵咁。（疫情過後就飛去探仔？） 計劃農曆新年過去，但要視乎疫情。」

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