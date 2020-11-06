夏目響　農村妹愛雙飛

好多男人都想左擁右抱享齊人之福，甚至夢想喺床上嚟個三人行。至於女人又點呢？咁呢一層就交畀有志之士去做吓研究喇！但係小弟可以肯定F奶妹夏目響的確係好鍾意起雙飛！

精靈可愛

有番咁上下欣賞日本AV資歷嘅朋友，應該對SOD呢間AV廠印象深刻，除咗因為廠方製作嘅AV作品題材夠創新，歷來亦為大家帶來好多天后級女優，例如魅力迷人嘅經典巨乳女優夏目奈奈，而今年SOD為大家帶來另一位潛質優秀嘅夏目，佢就係夏目響喇！

今年23歲嘅夏目響擁有一副可愛面孔，雙眼水汪汪又精靈，甚具攝人神韻，收起笑容時流露出幾分病態柔弱美，相當惹人憐愛。睇埋佢嘅身材，更加令人對佢愛不釋手，肌膚好似雪咁白，條腰夠纖幼，上圍就有對彈手堅挺嘅F Cup美巨乳，火辣身材同師姐夏目奈奈不相伯仲。

手忙腳亂

據聞響妹原本係出生於岩手縣農村嘅妹妹仔，被AV界星探發掘之後就去到東京發展，今年2月喺SOD嘅精心安定之下登場，就係特登唔幫佢改名，以無名氏身份演出第一部AV作品《名前はまだない。緊急發賣AV出演》，仲話如果賣得理想，先會畀佢繼續拍AV同冠上藝名，目的就係引起AV迷嘅注意。響妹咁索就梗係成功贏得極大回響，結果首部作品就奪得AV銷售網FANZA嘅動畫部門冠軍，之後SOD就幫阿妹改名做夏目響，一來希望佢可以好似夏目奈奈咁成為一代AV天后，二來阿妹好鍾意夏天。

響妹下海拍AV除咗為搵錢，亦因為好想嘗試3P滋味，仲話一次過同兩個男優交鋒，喺現實生活中唔容易試得到，但係拍AV就可以話係家常便飯。然而，夏目響試過之後就話玩3P都幾手忙腳亂，因為一時之間都唔知招呼邊個男優好，不過響妹就補充話感覺相當正，所以相當期待下一次3P激戰。

夏目響對AV女優生活相當享受，所以喺社交網中大家可以見到佢經常分享自己嘅AV作品消息，以及出席各種活動嘅花絮，見到佢展露出甜美嘅笑容，將男人融化了！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：33F-22-33