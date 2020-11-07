吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：祭祀、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 人生本是一場戲，有時不用太認真對待，記着生存最重要是開開心心。

牛：→ 不經意的一句玩笑卻大大破壞了彼此的信賴關係。說話時請慎選言詞。

虎：↓ 你的負面思想讓身邊的朋友怕了你，多看思想正面的書籍，對你有好處。

兔：→ 今天很富正義感，遇到不公平對待時要勇敢發言，為自己和他人爭取權益。

龍：→ 自己做錯事情要勇於承認，這會為你贏得到不少分數，讓人更敬佩你呢！

蛇：↓ 會有這個世界不公平的想法，凡事都在埋怨對方，這使你和對方也不開心。

馬：↑ 之前因說錯話而得罪了別人，今天是道歉的好時機，對方其實已原諒了你。

羊：→ 有甚麼話今天最好直接和對方說清楚，會得到好的回應，使你信心大增。

猴：↓ 是日沖煞，今天會有情緒失控而亂發脾氣的情況出現，萬事要以和為貴。

雞：→ 不要因為別人的一些無聊說話而感到不開心，對方只是開玩笑，別當真！

狗：↑ 今天不妨與情人間談談明年度的人生規劃，會有很好的人生目標呢！

豬：★ 參加朋友的聚會為你帶來不少好處，有機會結識異性，更有助事業發展。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

二星座 是日運程

白羊：夫妻及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友，注意日常相處，宜多包容多予耐性。

金牛：人氣較旺，但感情關係或較不穩，日常相處宜多作協調，並小心處理意見分歧等。

雙子：精神及體能不穩，工作運壓力或較緊張，宜嘗試放鬆，將有助維持表現和進度。

巨蟹：人緣及桃花運遜，財運雖好卻帶點不穩，約會及子女等開支較大，多加節約為佳。

獅子：家庭運不穩，溝通及意見分歧等問題或會較頻，避免毛躁，多予耐性，關係更佳。

處女：辭令及思考力稍遜，在學或在職，也需提起精神多加集中，注意合作及人際關係。

天秤：財運欠佳，經濟狀態處於調整期宜作檢討。轉職、謀事等宜計算周詳，踏實行事。

天蠍：人氣稍遜，戀愛運雖好，卻較易因立場與想法等問題而生摩擦，多協調有助過度。

人馬：精神欠佳體能不穩，工作壓力較大，需多加放鬆。宜減少社交，善用公餘多休息。

山羊：人緣及桃花運較旺，但社交運稍遜，宜保持低調，以免招人妒忌或閒話中傷等。

水瓶：事業運不穩，求職、轉職、謀事等，需保持耐性，千萬不要動輒生氣或感洩氣。

雙魚：出勤、公幹及海外項目等或會遇有阻力，宜小心處理文書、溝通、傳訊等工序。

預測：下周大市，交投氣氛或較淡靜。