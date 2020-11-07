《后翼棄兵》Anya靠怪樣殺入影壇　風頭勁過Emily

近期最多人談論的美劇已再唔係口碑好壞參半的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），而係同由Netflix製作的劇集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）!劇集自上線以來大獲觀眾好評，連帶在劇中飾演國際象棋天才Beth的「大眼妹」24歲美國新紮女星Anya Taylor-Joy亦極速上位，鋒芒蓋過晒「Emily」莉莉哥連斯（Lily Collins）！

樣貌怪怪地的Anya在美國邁阿密出世，母親有南非與西班牙人血統，而任職銀行家的父親就擁有阿根廷與蘇格蘭人血統。Anya年幼時曾住過阿根廷與英國，6歲移居英國時她只懂西班牙語完全唔識英文。後來才在英國學英文。由於天生娃娃臉，16歲那年她行百貨公司時獲星探睇中做模特兒，後來順理成章加入演藝界。2017年憑恐怖片大導禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）的賣座驚悚片《思‧裂》（Split）上位。成為新一代「尖叫女王」！之後她接二連三在《上流貴族》（Emma）以及《新異變人》（The New Mutants）中演出，造型宜古宜今向觀眾展現其多元戲路。早前Anya獲邀請在《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）前傳《Furiosa》 中擔正，飾演《末》查理絲花朗（Charlize Theron）的角色Furiosa少女時代。絕對是考牌之作！

Anya憑《后》劇上位，亦令其私生活受外界關注！她與37歲愛爾蘭男模Eoin Macken拍拖並傳已訂婚。不過近日有指二人經已分手，女方更另覓新歡與攝影師Ben Seed蜜運中！