意大利Fiore水龍頭　款式多多

【營業資訊】選購水龍頭時有無考慮以前遇到的煩惱，現在巳有解決方案？例如傳統浴缸龍頭花灑啲又緊又難拉的問題！

擁有超過50年生產經驗，位於意大利北部的Fiore水龍頭工廠，近年推出新款花灑水龍頭CR1755，其出水咀可一物二用，水咀放中間為龍頭出水，輕輕左右旋轉便會花灑出水；另出水咀可收納能騰出更多空間淋浴。

Fiore市場研發部聆聽客人意見及需求，不斷推出實用、新穎、不同外形的水龍頭，以改進傳統龍頭的缺點。如去年Fiore推出以人體工學設計的特高斜咀面盆龍頭CR8112，解決舊款短咀矮身的面盆龍頭碰盆邊及取水困難的不便。

另外，深受用家歡迎的廚房龍頭CR4318，超高身搖擺咀，離枱面275mm特大洗滌空間，適合清洗大煲、大鑊及方便安裝濾水器。

Fiore水龍頭在香港巳連續暢銷超過30多年，超過200款產品，一定有款啱你！詳細資料可瀏覽網址 www.fiore.it，客戶熱線：6300 8466。