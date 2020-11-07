胡杏兒大陸過生日收巨型壽包　老公囝囝隔空慶祝

藝人胡杏兒9月時帶同細仔去到大陸工作，唔經唔覺過咗個幾月，除咗同老公Phil分開過中秋節，就連生日都要分開過！尋日係佢41歲生日，Phil同大仔Brendan隔空為杏兒慶祝：「李太, 冇辦法，今年只可以在手機上和你慶祝生日🎂，不過its ok. Brendan and I are so proud of you 😊祝你身體健康，夢想成真，開開心心 😘」而杏兒就多謝老公，特別係支持佢嘅工作，已經唔能夠再要求更多！

杏兒亦上載慶生照片，見到佢收花又收3層蛋糕仲有個巨型壽包，佢留言：「12點之前，和自己說一聲生日快樂，好朋友們的祝福都收到了，謝謝你們，希望我們都可以健康快樂，疫情快走，開開心心！！[心]」唔少人都叫佢快啲返嚟，包括姚子羚都話：「Happy birthday Mrs. Lee❤️🎂快啲贏埋比賽返嚟💪🏻」

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