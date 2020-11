胡杏兒大陸過生日收巨型壽包　老公囝囝隔空慶祝

藝人胡杏兒9月時帶同細仔去到大陸工作,唔經唔覺過咗個幾月,除咗同老公Phil分開過中秋節,就連生日都要分開過!尋日係佢41歲生日,Phil同大仔Brendan隔空為杏兒慶祝:「李太, 冇辦法,今年只可以在手機上和你慶祝生日🎂,不過its ok. Brendan and I are so proud of you 😊祝你身體健康,夢想成真,開開心心 😘」而杏兒就多謝老公,特別係支持佢嘅工作,已經唔能夠再要求更多!

杏兒亦上載慶生照片,見到佢收花又收3層蛋糕仲有個巨型壽包,佢留言:「12點之前,和自己說一聲生日快樂,好朋友們的祝福都收到了,謝謝你們,希望我們都可以健康快樂,疫情快走,開開心心!![心]」唔少人都叫佢快啲返嚟,包括姚子羚都話:「Happy birthday Mrs. Lee❤️🎂快啲贏埋比賽返嚟💪🏻」

