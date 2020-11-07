【健樂事】立冬來了　4個養生貼士

11月7日是立冬，是一年中的第19個節氣，跟立春、立夏、立秋合稱四立，代表冬季來臨，萬物收藏。雖然立冬的天氣未至於很寒冷，但未來日子將會不時受北方冷空氣影響，一旦人體陽氣不足，加上受寒風吹襲，很容易感染風寒！為健康着想，不妨參考以下養生貼士，防患於未然。

1.早睡晚起

立冬重視內藏陽氣，所以要養成早睡習慣，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積；與此同時，最好待日出後才起床，藉陽光助人體陽氣升發。同樣地，晨運人士最好等到陽光出現、露水揮發後才運動，因太陽仍未升起時，重露水，重寒濕，容易吸入寒氣，令經絡閉塞。

2.留意溫差

立冬有「十月小陽春」之稱，意味着天氣不太冷，但這段時期的日夜溫差大，偶然會有季候風出現，所以平日要注意保暖，外出時最好帶外套，以應付忽冷忽熱的天氣。

3.補肺潤燥

冬天的天氣乾燥，當肺部吸入乾燥空氣，或會受燥邪影響，出現口乾、喉乾、便秘、流鼻血等徵狀。當肺部功能失常，又會導致血行不暢，令皮膚出現乾燥痕癢，因此冬天有必要補肺潤燥，不妨以淮山、南杏、雪耳、人參等藥材入饌，以發揮補肺作用。

4.養腎防寒

民間有「立冬補冬」的習俗，以補腎防寒為原則，但要兼顧脾胃消化功能，否則會虛不受補。烏雞是補腎的首選，因「黑色入腎」，可配以生薑、茨實及黨參一同食用。此外，黑豆（滋補肝腎）、黑芝麻（滋肝養腎）、黑木耳（養胃補腎）、黑糖（暖宮健胃）也是不錯的補身食物。