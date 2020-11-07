BLACK PINK帶妝接觸熊貓捱轟　YG決定抽起節目

韓團BLACK PINK參演的綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》原定今日在視頻平台公開最後一集，日前率先公開預告片，四位成員到韓國主題樂園近距離親親首隻在韓國出生100天的熊貓BB「福寶」。不過，內地有保護熊貓的規定，接觸者不能化妝，本身亦不可以飼養其他寵物，但BLACK PINK成員Jennie與Lisa本身有樣貓狗，四女於錄影當天亦化上妝接觸熊貓，因犯禁而遭內地網民圍插！

有內地網民炮轟園方未有保護好熊貓，主題樂園方面解釋指BLACK PINK拍攝當天是在飼養員指導下進行錄影，依足程序消毒雙手，拍攝期間沒有任何問題。中國野生動物保護協會隨後發文要求韓國主題樂園的動物園立即停止非專業人士與大熊貓幼崽接觸行為，以及要求停止傳播相關內容的視頻。

而BLACK PINK所屬的YG事務所今日在官方社交網發聲明回應，指成員接觸熊貓是在專業獸醫和飼養員的參與下，遵守嚴格的防疫管理及衛生守則進行，特別是BLACK PINK在見到熊貓BB時，均有戴上手套、口罩與保護衣，進行場景切換的錄影時，亦有進行手、鞋消毒的處理，但鑑於非專業人士與熊貓密切接觸的行為可能會造成誤解，在熊貓保護專家的建議下，並尊重國際合作的慣例，決定不會上傳相關的視頻。