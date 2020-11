美國男星尊尼特普(Johnny Depp)控告英國報章誹謗他家暴美國女星前妻安芭赫德(Amber Heard)一案日前敗訴,未夠一個禮拜,他就宣布已被《哈利波特》(Harry Potter)前傳《怪獸》系列炒魷!

尊尼於社交網站發出聲明,首先多謝粉絲支持,然後表示:「我想讓大家知道,我被華納電影公司要求辭演《怪獸》系列,我尊重與同意他們的決定。英國法庭離奇的判決,不會阻止我為真相而戰,我確認我將會上訴。我仍然很有決心,我希望證明那些對我的指控都是虛構。我的人生與事業,不會被這一刻而定義。」

尊尼於首集《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)片尾亮相,飾演大魔頭葛林戴華德,第二集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)戲份很重。第三集本來今年3月開拍,但因疫情延期,現在電影公司將會為葛林戴華德重新選角。