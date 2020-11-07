2大全新好去處　突破界限的體驗

2個全新去處，各有玩意，同時帶來不一樣的體驗，一動一靜，都是一種學習。(互聯網)

疫情下，機場已成為停機坪，大家留港留家抗疫，不過隨着疫情稍稍緩和，許多人都心癢癢想外出玩樂。香港雖然細，但有許多值得去又能學習的場所，唔信？介紹兩個全新好去處，大家可趁着現在遊客少，先行玩樂一番。

多項創新數碼活動

因應疫情，大家均減少面對面的交流，轉而透過科技向親友表達關心，「黑暗中對話（香港）基金會」也同樣走向數碼化，黑暗中對話的賽馬會對話體驗館位於荔枝角的場地全新開幕，除了既定的黑暗體驗活動外，還多了數項耳目一新的數碼項目，並推出具有數碼互動元素的創新活動，以及連接線上線下的互動體驗，打破傳統界限。

首個兒童抱石中心

抱石是一項全身心的運動，對處於發育期的兒童及青少年來說，是最好的身體均衡發展鍛煉活動，同時能建立他們的自信心及堅毅不撓的精神。想讓仔女親身體驗一下？佔地逾3,000平方呎的全港首個兒童專屬抱石中心JUST CLIMB 攀石學校，早前於新蒲崗開業，主打攀登試玩、兒童抱石、幼兒體適能等，設有私人訓練、抱石比賽等，貼心照顧每位學員及家長的需要。此外，亦首創嬰幼兒體適能 x 攀石班，讓2至4歲的小朋友都可一嘗攀爬的樂趣！