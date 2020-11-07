美食婷：大閘蟹駕到　點拆點Pairing

金黃多膏的大閘蟹，讓人停不了口，我美食婷每次都會訂一大籮，和朋友開心Share，買蟹最緊要搵有信譽保證的商戶，加紫蘇葉蒸好後，考驗大家的時候又到了。因為如果唔識拆蟹，就等於浪費了整隻蟹，我美食婷苦練多年的拆蟹技巧，今次一於傳授給大家。

大閘蟹蒸熟後，先拆蟹腳和蟹鉗，然後用剪刀剪開蟹腳鉸位拆肉，如果想將整隻蟹鉗肉完整保留下來，最好先浸冰水，冷縮熱脹下，肉自然離殼。剪開關節位，蟹肉更易拆。處理好蟹腳後，便可揭開蟹蓋剔出蟹膏，要留意中間位置有個蟹胃，記得要剔走唔好食呀！蟹身中間切半，以剪刀打橫剪開，就可以見到飽滿的蟹肉，將之全部剔出來就成，一絲肉都不會浪費。

以前吃蟹肉會喝薑茶及花雕，近年亦有不少葡萄酒可作拼配，好似早前出席品酒會，認識了布爾岡葡萄酒業管理局（BIVB）沙比利委員會（Chablis Commission）主席Jean-François Bordet，他就教美食婷我選用法國的白酒來配大閘蟹和蟹粉菜，如原隻清蒸大閘蟹，適合選用清爽的白酒來襯托出蟹肉的鮮甜。滿滿肉汁的蟹粉小籠包，和富礦物味的白酒相配，令蟹更鮮肉更香。奢侈又美味的蟹粉拌麵，來一杯複雜而多層次的白酒，令麵條的質感更富風味。

另外，作為餐飲集團品酒師的Derek，亦有不同的推介，如富果香的酒體，適合配上味道不太濃烈的蟹粉小吃，帶果乾、果仁和鹹香風味的葡萄酒，配海鮮類的蟹粉菜相當不俗。至於重口味的蟹粉炒飯，和傳統濃郁而富醬香味的紹興酒來配，相得益彰。