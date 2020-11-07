【上圍激凸】日本混血索女飛釘送外賣　網民勁恨送上門

新冠肺炎疫情令大家Stay Home抗疫，唔少港人為方便愛用外賣服務平台點餐，而日本亦流行外賣服務，近日電視節目《ノブナカなんなん》訪問3名女性外賣員，其中一名係26歲混血索女瑪麗亞友（マリア友）。留咗一頭中短髮、擁有古銅健康膚色嘅佢，着住露腰運動衫，大騷小蠻腰及馬甲線，外配桃紅色風褸好sharp醒。雖然造型休閒，但靚樣搭夠勁搶眼，不過最吸引網民眼球莫過於瑪麗亞友疑似真空上陣玩飛釘，上圍激凸，難怪主持忍唔住大讚「最高的隆起」，網民話好恨瑪麗亞友上門送外賣呀！

瑪麗亞友係一名模特兒，173cm高挑身材，擁日本、西班牙、菲律賓3國混血血統，除咗家鄉日本，佢亦曾為內地時尚雜誌擔任模特兒，藝名為瑪麗亞羽。瑪麗亞友唔止樣靚，身材仲正，不時喺社交網晒出性感靚相派福利，相當識做，抵佢有2.7萬粉絲追蹤，相信呢節目必定帶動佢更多followers！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc