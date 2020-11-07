【天公作美】龍鳳鐲勁厚身！何雁詩嫁鄭俊弘行頭十足

今日是何雁詩與鄭俊弘（Fred）結婚的大喜日子，一對新人於香港沙田一間酒店的戶外園林草地舉行婚禮，並由一班星級兄弟姊妹團助陣，成員有陳瀅、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙、蔡思貝、張頴康以及張子丰等。兩人受禁聚令限制，今晚未大排筵席，僅邀請約50名親友出席婚禮見證兩人的註冊儀式，在律師及雙方母親見證下簽字和宣讀愛的誓言。而晚上移師另一西餐廳舉行約70人的私人晚宴派對。

早上一對新人已在女家進行了中式傳統的接新娘儀式，下午約二時，一班兄弟姊妹一起抵達酒店。姊妹團以粉紅色姊妹裙上陣，而兄弟團則穿上黑色西裝。最搶鏡的可算是蔡思貝，她腳上一對粉紅色sneaker好搶鏡。之前天文台曾預告颱風逼近，天氣可能變差，但今日天氣風和日麗，連上天都對一對新人送上天公成美的「大賀禮」。

而約3點幾，新郎Fred做司機親自駕車載阿詩到酒店，兄弟姊妹團迎接及影大合照，一對新人穿上中式禮服現身，着龍鳳裙褂的新娘子阿詩行頭強勁，除頸上有大串金鏈外，還有分量十足的金豬鏈，雙手佩戴多對超厚身的龍鳳鐲，還有數對金戒指及鑽戒，陽光下全身金光閃閃，新人應傳媒要求下甜蜜咀嘴，閃爆全場。

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