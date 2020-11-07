平治E200 Exclusive Facelift　壯「智」豪情

從KEYLESS-GO免匙系統、TIREFIT胎壓自動監測，到AGILITY CONTROL 電子懸掛連選擇性吸震及降低功能，再到全LED頭燈、最新版本MBUX多媒體系統、雙12.3吋儀錶及輕觸屏幕，以至一些主動式安全系統，例如主動煞車輔助(Active Brake Assit)、主動泊車輔助連PARKTRONIC及360度環視鏡頭、盲點輔助等，統統都是汽車智能科技發展衍生的產物。以往不少曾先後出現在選配清單，不過到了平治(Mercedes-Benz ) E-Class小改款，全變成了標準配備，令新E裏裏外外變得更智能和時尚。率先引進香港的全新 E-Class小改款屬房車車型，提供E200 Exclusive、E200 AMG Line和E300 AMG Edition 3個版本，拍攝車為前者，想知更多即睇片！

規格表

車型：四門五座位豪華房車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：197hp/5,600-6,100rpm

最大扭力：320Nm/1,650-4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC波箱

綜合耗油量：6.6-7.1L/100km

車身體積：4,940×2,065×1,460mm（長×闊×高）