岑潔儀月花過萬幫仔仔報興趣班

藝人岑潔儀帶5歲兒子出席朋友開設的教學中心開幕禮，自言有興趣經營關於小朋友教育的生意，這次趁機來偷師，她說兩子興趣廣泛，由周一至周六也上不同的興趣班，周日又做功課，相當忙碌，她說：「我以為佢哋讀國際學校冇咁忙，其實佢哋唔使點學英文，但要好努力學中文，又要發掘佢哋嘅運動細胞，有打Golf、踢波、游水、又要培養佢哋藝術細胞，學音樂樂器同畫畫等，各樣加埋都幾貴，兩個小朋友，每月要花5位數。」

感激錢國偉帶他入行

講到金牌監製錢國偉早前離世，她感激對方當年用《美女廚房》帶她入行，她說：「佢係我恩師，1年前知佢有病，中間有好轉過，所以對佢過世好心痛，佢結婚冇耐，小朋友又細，感同身受，知佢太太好傷心好攰，希望佢節哀順變，我唔送花圈，會送帛金，有聯絡過幫手嘅朋友，如果喪禮去唔到，我盡力幫得幾多都會幫。」

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