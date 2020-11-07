【索爆姊妹團】陳瀅誓搶花球：我唔信咁靈

藝人陳瀅、蔡思貝、Cheronna（吳嘉熙）、陳嘉寶、賴慰玲為好姊妹何雁詩及鄭俊弘（Fred）結婚組成「索爆姊妹團」，張子丰就反串做姊妹，眾女身穿粉紅色姊妹裙，兄弟團就有張頴康，組成10男10女兄弟姊妹團。

陳瀅笑言開門利是是天文數字：「有8位數字，不過我哋未開嚟睇。」她與思貝又笑言玩新郎環節很仁慈：「班兄弟唔使食咩核突嘢，淨係做咗幾下掌上壓，見張頴康安然無恙就知啦，不過有1 part幾好笑，兩個兄弟要用唔同身體部位夾氣球，有啲要用下面嘅敏感部位頂頭。」陳瀅又讚Fred很sweet：「佢知阿詩鍾意美人魚，所以扮美人魚唱佢首主題曲。」思貝又笑言：「Fred一起歌時大家即刻喊，佢唱情歌時都有少少震同眼濕濕，同埋爹哋將阿詩隻手交畀Fred都好感動。」陳瀅亦謂愛的宣言感動。

問到兩女可會搶花球？陳瀅笑言：「我搶㗎喇，對上一次、3年前Anjay（陳嘉寶）結婚個花球掟中我，但我到依家都未結，我唔信咁靈，所以我今次就要搶。」問到傳與胡鴻鈞拍拖的思貝可會搶埋一份？她就謂：「為氣氛我都會搶嘅。」問到睇好下個哪個姊妹結婚？兩人即擺Cheronna上枱，講笑睇好她。

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