火山巨岩　變環保機能設計

環保是近年所有品牌都關注的議題，畢竟環境變化已經迫在眉睫（全球暖化導致海水溫度上升），業界難以再視若無睹。而Nike近期以「零碳排」及「零廢棄」為宗旨的Move to Zero行動，正是希望讓產品設計保持一貫運動風格及功能性，同時減少對環境傷害及提高着用者的環保意識。本季最新推出的Nike ACG系列就是遵循此概念製作，服飾設計總監Nur Abbas表示於選材過程中將可持續性視為首要考慮因素，所以系列中有部分單品採用含有再生成分的物料打造，希望設計可同時兼顧ACG的風格及環保理念。

今季Nike ACG系列設計成一個多功能的分層系統，其創作靈感源自俄勒岡州中部的火山巨岩Smith Rock。所有單品更以Smith Rock行走路徑命名，並特別將該地區的岩石陰影作為印花圖案。當中Misery Ridge GORE-TEX外套便採用GORE-TEX面料、再生聚酯外層及襯裡打造，具備防水、防風及透氣特性；Rope De Dope外套及Polartec Wolf Tree運動衞衣就分別有隔熱性、可收納及使用再生物料製作，將戶外機能與環保設計無縫結合。

鞋款方面，Mountain Fly GORE-TEX借鑑了Nike NEXT%設計項目，採用碳纖維板及Nike React泡棉打造出具備能量回饋的舒適設計。其靴型設計配合GORE-TEX面料，足以應付惡劣氣候變化。Air Nasu GORE-TEX則配備經典窩夫鞋底，於遍布岩石的極端地形仍然可以保持多方向牽引功能。