楊千嬅愛匿埋廁所1個鐘　竟然係享受？

歌手楊千嬅開設的頻道節目「千言．慢煮」新一集請得同是水瓶座的蔡一傑（傑仔）任嘉賓，談及「Me Time（獨處）」，千嬅認為每個人不同性格，對Me Time亦有不同理解，她相信傑仔是個很懂得如何獨處的人。她自言有2個私家獨處地方，就是在廚房煮食時候享受Me Time的樂趣，另一個好地方是洗手間，令她安靜地看手提電話、上網看文章、聽歌等，會獨霸約1個小時。

傑仔近年比較喜歡「宅在家」，覺得有些朋友各自有家庭較少出來見面：「人愈來愈大，朋友會逐個離開，你就會好Sad，喺近2個月內，有幾個朋友離開咗，水瓶座都悲悲哋，如果唔係都唔會咁鍾意喊，我有啲朋友幾年先見1次！」千嬅亦認同有些朋友因生活環境不同，而減少出來見面。他們又異口同聲表示，經常Me Time並非好事，因為有時是需要溝通及分享。傑仔在網上平台亦有大顯廚技，笑指想不到千嬅識烹飪，今次還炮製蘋果批給他品嘗。

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