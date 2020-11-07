25歲戴祖儀自嘲老餅　轉數唔夠快難入電競隊

歌手戴祖儀、陳嘉倩及電競公司老闆鍾培生為電競活動站台。外表看似斯文的祖兒一向都是「機迷」，大學時已瘋狂迷上電競，現年25歲的她笑說：「事前好緊張，早1星期做準備功課，好驚個腦反應唔夠快。我打機唔算好精，始終喺電競界發展好講年紀，好多人10幾歲就退役，我依家20中，轉數唔夠佢哋快，好難加入組隊嘞。」

問到以往拍拖，可有結識過宅男「機迷」，她答：「機迷絕對係我，都沉迷過一段時間，仲試過喺大學因太沉迷，搞到成績差咗，畀屋企人投訴。」最近她忙於搞藝術展覽及拍節目，更因藝術展覽與闊少Michael Li傳緋聞，她再次強調與對方只是朋友：「咁拍拖我都會揀圈外人，冇咁大壓力，感情事係私人生活，想盡可能低調啲。之前都心癢癢想吓，但依家工作已經填滿我嘅時間，真心唔係敷衍大家。」

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