本日日本：首度合作！LeSportsac推出《芝麻街》 聯乘包包系列

專出時尚袋包的LeSportsac最近首度與經典兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）推出限量聯名產品，將Bart、Elmo、Big Bird、Cookie Monster等人氣角色融入袋款之中，令人童心大爆發！產品分為多個系列，其中有散播《芝麻街》歡樂氣氛的Sesame Neighbors系列，深藍色的包包上印滿角色頭像，拉鏈更用上藍色和橙色，細節別具心思。另一款Sesame Park系列感覺加倍歡樂，以主角們開派對、公園玩耍的場景為主題，將斜孭袋、背包、Tote Bag等增添更多趣味與歡笑。而淺藍色的Packable系列則是用手繪風格刻畫出各個主角，並強調LeSportsac的功能性，推出3款可摺疊收納的旅行袋、背包、Tote bag等，實用又可愛。還有網羅8個角色的方形化妝包，兩面各有不同角色圖案，鐵粉們必定要收藏。壓軸出場的是超可愛的絨毛Sherpa系列，以ELMO、奧斯卡、Cookie Monster3大經典人物為主，選用溫暖柔軟的絨材質，推出化妝袋、隨身小袋、背包等，毛茸茸的手感，很適合在冬日使用！