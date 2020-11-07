一條頸紋老十歲！簡單幾步挽救青春

頸部可說是女生的第二張臉，再精緻的臉蛋若加上一條礙眼的頸紋都會失色不少。頸部的皮膚薄、皮下脂肪少，跟眼周一樣很容易形成紋路，加上幾乎不會出油，比面部更加容易乾燥，所以日常的護理尤為重要。要知道頸紋一旦形成就只能淡化，很難徹底消除，網上就有Blogger分享了一個平價又簡單的強效淡頸紋法，使用5、6日即有效果，堅持一個月就能明顯淡化。不想留着頸紋過聖誕？就要快快學起來了！

凡士林+Body Lotion+保鮮膜

網上流傳的這個強效淡頸紋法的主要材料就是常見的凡士林，凡士林的神奇功效過往也介紹過幾種，但原來在淡化頸紋上也可以幫到手。使用方法是清潔頸部後，先將適量的凡士林塗抹於頸上（薄薄的一層），然後用食指和中指並攏，由鎖骨往上慢慢推至下顎，兩手交叉使用。大概按摩30下，直到凡士林被慢慢吸收。

之後再塗一層厚厚的Body Lotion，用雙手把Body Lotion橫向推開，大概按摩15下，最後把保鮮膜蓋上5~10分鐘，加速吸收。然後取下把殘留的Body Lotion按摩吸收或直接洗掉就可以了。此法可深層的滋潤頸部肌膚並鎖往養分，亦可用於身體其他部位。

熱毛巾＋去頸紋乳霜＋保鮮膜

除了上述的凡士林淡紋法外，其實在使用頸霜時再加兩個步驟也可以令效果倍增。同樣先清潔頸部後，用熱毛巾敷頸5分鐘，後塗上一層去頸紋乳霜，按摩15~20下，最後再用保鮮膜蓋上5分鐘即可。

楊丞琳獨家美頸手法

台灣實力唱將楊丞琳不時在網上分享自己的日常，出道多年的她皮膚狀況依然超好，少女感十足。她亦十分着重頸部保養，零頸紋的美頸令人相當羨慕。楊丞琳曾透露，她在20多歲時頸部肌膚的暗沉問題很嚴重，甚至臉和頸有明顯的色差問題，所以開始注重頸部的保養。

而她的美頸方法就是早晚塗護膚品時會順帶塗至鎖骨以上的頸部位置，並且由鎖骨位開始由下至上的按摩提拉至臉部，在頸部時會用輕柔的力度來按摩，以免產生頸紋。這套方法她由20多歲維持到現在，可見十分有效。

預防勝於治療

一開始都有提過，頸紋一旦產生就難以消除，與其亡羊補牢，不如由日常做起，好好保養。除了在頸部塗上護膚品，再配合簡單的按摩外，也要注重頸部的清潔和防曬。避免「低頭」，睡覺的時候枕頭不能過高和過軟，6~9cm最為合適，也要避免側睡。最後還要減少糖分的攝取，人體內的多餘糖分會與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），導致肌膚鬆弛、變黃等老化反應。