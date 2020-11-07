【UNO成藝人最愛Board Game】你有冇唔記嗌Last Card？

早前一名男子疑因玩紙牌問題與友人發生爭執，最終流血收場，其實只要不計較輸贏，享受遊戲過程，無論同咩人玩呢類桌上遊戲都可以好歡樂，甚至好刺激。到底藝人最鍾意玩甚麼board game，他們又有甚麼搞笑難忘經歷。

可宜：「覺得board game係見證住唔同階段嘅自己，小朋友時好鍾意同屋企人玩傳統嗰種大富翁，因為我最細個，所以每次都係最快輸同破產，印象中要玩幾個鐘，到大嗰啲，好鍾意玩7級豬，要摸鼻考反應，仲有UNO啦，唔記得講last card就會畀人狂罰牌，再大個啲出來工作好鍾意玩紙牌大富翁Deal，刺激同快好多，近年就玩多咗狼人殺。我覺得玩board game真係好好，因為有人同人之間接觸，好過大家攞住手機，成程都唔會講嘢，所以好懷念玩board game嘅時候。」

何珮瑜：「玩UNO層層疊好刺激，朋友會留番啲好危險嘅畀你，跌出嚟嗰下就最好笑，有時會整蠱啲朋友，佢抽嗰時會擾亂佢，等佢難集中啲，哈哈，我亦試過畀朋友嚇一嚇，手都震晒，就成個冧晒。」

岑潔儀：「最近成日都玩UNO，因為小朋友大可以一齊玩，發覺原來UNO有好多唔同規定，每一個人有每一個人自己嘅玩法，所以同朋友玩每一次都鬧交，就係因為佢哋嘅規定同我哋嘅規定唔同，教到啲小朋友錯晒，所以我哋依家玩之前一定要規定統一， 先至唔鬧交，否則好傷感情。鬧得好嚴重㗎！喺啲小朋友面前鬧交，就教壞細路仔，所以玩之前要定好晒，唔好鬧交唔好教壞小朋友，小朋友見到媽咪同啲朋友鬧交，佢哋自己又會鬧交㗎！」

周奕瑋：「我份人冇乜耐性，所以如果桌上遊戲講邏輯思維、數理頭腦，我都唔係好得，所以比較喜歡玩狼人殺，因為可以考吓演技！因為我主持出身，一直覺得自己冇乜演技嘅，不過可能生得個樣好似冇乜殺傷力，同埋好善良同乖咁，所以可以將自己收得好埋，好多時候畀人skip咗，點睇都唔信我係壞人，但係當謎底揭曉，原來真係呃咗好多人，搞到依家信用破產。依家再玩狼人殺，我都保持中立咁，希望唔好再畀人話，保住自己嘅信譽同形象就好嘞！」

鄧麗欣：「我成日同朋友打衞生麻雀，試過有一次打咗好耐，大家都好眼瞓，但大家又要堅持，咁就係打麻雀上面加多一個遊戲，就叫乒乓波，四個人輪流講乒乓波三個字，但打麻雀逆時針打，我哋就要順時針咁樣講，目的係令大家頭腦好清晰，講錯咗要罰錢，輸咗麻雀又要畀錢，所以搞到大家都好精神，我覺得好好玩同埋好難忘，唔好睇小幾蚊幾蚊咁輸，因為一輸開可以輸好多錢，淨係乒乓波呢個遊戲都可以輸幾百蚊。」

黃建東：「我好鍾意同朋友玩UNO，試過有次我遙遙領先，眼睇住就快贏，點知形勢突然逆轉，我係咁抽牌，最終抓住10幾隻，覺得自己本來好有希望，頓時變成絕望，不過每次同朋友玩呢個桌上遊戲，都充滿歡樂。」

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