章子怡難頂汪峰夜會美女　雙重打擊搞到女神崩壞

現年41歲的章子怡一直是「人生勝利組」，早年以「謀女郎」身份接拍《臥虎藏龍》而蜚聲國際，自嫁內地「歌王」汪峰後，深得繼女歡心，被封為「絕世繼母」之外，更誕下1女1子，5口之家不時在社交網放閃晒幸福。

不過，近日「愛妻號」老公汪峰被內地傳媒拍得撇低老婆及仔女深宵去「偷歡」，相約好友到酒吧暢飲，蒲到凌晨3時，先着司機送走木馬樂隊主音，其座駕折返酒吧，由司機護送1名身材高䠷的美女上車，之後汪峰和其他友人道別後，和早在車上等候的美女「同車」，直踩往疑似女伴的香閨，不過他未有上樓，返回和章子怡的愛巢已是凌晨4時許。

被懷疑盜攝

雖然汪峰未有過激的越軌行為，但身為「國際章」老公的他依然被網民「公審」，指既然只是送美女回家，為何表現避忌要前後腳上車，舉止令人懷疑「此地無銀」，加上夜蒲當日，估計是章子怡忙於出席活動，他趁老婆不在家而「偷蒲」。有網友批他身為巨星人夫要注意言行，不應徒添太太的無形壓力。

章子怡受老公緋聞影響心情之外，早前她帶同女兒醒醒捧「謀師姐」鞏俐新片場後「又中槍」，事緣她在社交網撰文高度讚揚師姐演技，狂吸女兒醒醒眼球，更上載囡囡睇戲相為證，可是卻觸動網民神經指她涉盜攝，更有網民指她已非首次犯禁。

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