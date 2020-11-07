《使徒行者3》趙永洪笑吳卓羲：邊個唔唱K？

藝人林峯跟同期訓練班的同學感情要好，在《使徒行者3》之中還特別找來他們一齊客串演出，包括張美妮、楊明、趙永洪、徐榮等以及好兄弟吳卓羲。在第27集入面，講到飾演「爆Seed」的林峯一個人坐鎮浴足店，此時楊明等人逐個出現做顧客幫襯，還坐下來閒話家常，趙永洪更以「唱K，賣飛佛」及「邊個唔唱K？」，來跟吳卓羲開玩笑，之後就一班人自拍大合照，吳卓羲邀請「爆Seed」合照時稱：「叫你合照因為你個樣似林峯。」非常搞笑。

另外，劇情黃智雯跟馬國明正式拍拖，兩人食飯時，馬國明原本想叫平時食慣的二人優惠套餐，不過黃智雯卻要求改食「愛火燒不盡情侶套餐」，令馬國明大惑不解，黃智雯便解釋接受對方的追求，願意跟馬國明交往，其後馬國明向她剖白大學時，已開始留意她，並為黃智雯所做的一切，令黃智雯非常感動。

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