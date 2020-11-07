患癌男友考慮雪精子　邱芷微婚前驗基因憂遺傳

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微生活貼地，與男友陳志忠相愛6年。今年6月邱患上類風濕關節炎，而男友也感到身體不適，最終確診患上胃癌，難得的是他倆不離不棄，決定攜手走過低谷。

受訪當日，陳剛完成切胃癌手術10餘天，但依然中氣十足，他揭開衣衫，露出多個裹纏的傷口。為徹底除去癌細胞，他要切除大部分胃部，日後很多食物都不能吃，但樂天的他完全不當一回事，健康最重要。行動派的他近日四出求診，更深信可以完全康復：「體內癌細胞暫時冇晒，有考慮接受化療，但如果開始療程嘅話，精子短期內會受影響，起碼2年半唔可以生BB！醫生有建議雪精子！」

一定陪男友面對

由於尚要休息，婚期最快亦要在半年後，心急當爸爸的陳已「滿肚密圈」，邱卻比較冷靜：「擔心我哋唔好嘅基因會遺傳畀下一代，所以婚前一定會接受基因測試先，不過佢（男友）仲未求婚，唔當真住。」醫學發達，以往被指難斷尾的類風濕，如今亦有藥物根治，不過陳身體卻埋了「計時炸彈」，但她毫不介意﹕「當初知道佢有病，冇諗咁多，覺得一定要陪住佢。」

患病憶起父母不幸

約10年前，陳的父母先後因癌病離世，今次的「不幸」令他勾起不快記憶，確診後他第一時間叫弟弟們去檢查：「其實今次算好好彩，因為癌細胞只係喺胃黏膜下層，差少少進入肌肉層，咁就會擴散。（經濟冇問題？）好彩買咗保險，大部分醫藥費都有得Claim。我哋今次公開病況，就係想大家注意健康，呢樣嘢有錢都買唔到。」

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