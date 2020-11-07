又惹是非！葉璇寸黃奕「贏得不光榮」登上熱搜榜

藝人葉璇早前為內地網絡節目《奮鬥吧主播》開直播，卻被爆與同場內地歌手何潔為爭產品而大打出手，成為一時熱話。近日《奮》播出新一集預告，當中葉璇竟再惹是非，與內地女星黃奕掀罵戰！

片中節目組宣布一眾主播嘅排名，期間葉璇疑輸給黃奕，而出言暗寸對方：「輸得也不羞辱，她贏得也不光榮！」即觸動黃奕神經，反擊：「甚麼叫贏得不光榮，我覺得這個說話太傷人了。」之後葉璇疑再出言挑釁：「你敢拿出來看嗎？」黃奕隨即衝上前，直言：「那現在拿出來看！」充滿火藥味！

有關「葉璇說黃奕贏得不光榮」嘅話題即登上熱搜榜，葉璇及後於社交網發文回應事件，指預告片段特意經過剪輯，只係節目效果，自己當時並冇出言攻擊對方：「當時公布直播成績時我和黃奕都在贏的前幾名，有些末尾名次的小妹妹就很難過，甚至掉淚，於是我安慰她們，贏輸都不需要覺得榮辱，這個直播結果並不公平公正地反映售貨實力，除非是拿後台數據出來看，才有可能看出是一個人下了很多單，還是很多人每人下一單，相對能看出直播成績的真假。我當時並沒有指黃奕贏得不光彩，而是說我們贏的人都不用為了這樣統計學上片面計算的結果而覺得高興，所以輸的小妹妹們也不用覺得輸了很丟人。 『她贏得不光彩』裏的『她』字是字幕加上去的，我並沒有說『她』字。後來在節目裏黃奕還向我道歉，具體詳情大家去看。謝謝。」

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