吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：栽種、開池、修井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱呢。

牛：→ 對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力，宜好好利用。

虎：→ 回家靠在梳化上聽音樂閉目養神，能讓腦子清醒一點，能作最好的決定。

兔：↓ 會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。

龍：↓ 今天銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，但會有意想不到的機遇啊！

蛇：→ 幫助別人而給自己很大的麻煩，要好好衡量對方是否值得你這樣幫他。

馬：→ 和朋友聚餐，不要只顧着傾電話，這直接影響你的人緣運，要多加注意。

羊：↑ 情人的相處上十分愉快，許多你所討厭的事物，情人都能和你一起分憂。

猴：→ 在說別人不是的同時也要檢討自己是否也有錯，別一味只怪責他人。

雞：↓ 是日沖煞，人生不如意事十常八九，這小小難關也闖不過，如何繼續呢？

狗：★ 工作表現受到上司賞識，大有升遷機會，你一定要更加努力才不付所託。

豬：↑ 你的精神狀態愉悅，心情穩定和愈來愈懂得讓自己平靜，可喜可賀呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及工作運甚佳，正財較旺，利求職、轉職、開單、簽約等，但開支較大。

金牛：人氣及情緒較佳，較能享受家庭生活，一起參與宗教、嗜好等活動，助增進情誼。

雙子：精神較佳，辭令及思考力亦甚順暢，學習能力較強，在學或在職，表現都會更佳。

巨蟹：社交運較佳，帶動戀愛及財運回升，聯誼會友，助招引戀愛、賺錢及工作等良機。

獅子：人氣及體能回升，較能投入工作，助維持進度。求職、轉職或謀事等，宜積極。

處女：精神較佳，人緣及桃花運回升，出勤、公幹等，善用人脈與人緣，有助公事推進。

天秤：情緒較佳，帶動家庭、社交及夫妻運回升，公餘聚會將較能盡興，並可增進情誼。

天蠍：人氣雖較不穩，但辭令及思考力暢旺，帶動事業運回升，求職、面試等將較利好。

人馬：工作及財運回升不少，出勤、公幹及海外項目等，進展將較平穩，有利開單等。

山羊：人氣、人緣及桃花運較佳，親子及夫妻關係將較和順，宜享受二人世界及家庭樂。

水瓶：精神狀態略為回穩，情緒及家庭運稍佳，與伴侶關係將較平穩，多交流助增情誼。

雙魚：辭令及思考力甚佳，帶動戀愛及社交運回升，單身朋友多曝光，助招引戀愛良機。

預測：下周大市，價位或具下調空間。