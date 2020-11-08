天價賣埠內地！全智賢孭飛劇穩袋3.4億港元

韓國39歲靚媽全智賢於年初播映的韓劇《屍戰朝鮮》第2季尾聲中閃現10秒，成功掀起話題。而她主演的tvN韓劇《智異山》將於明年下半年播映，由《屍》編劇金恩熙與神劇《鬼怪》導演李應福攜手打造，今年9月在智異山國立公園取景，預計明年6月拍畢。故事以遼闊的智異山為背景，全智賢飾演游擊隊隊員，將聯同朱智勛扮演能看見登山遇難者魂魄的護林員，逐步揭開異智山的秘境。

全智賢相隔4年孭飛新劇，加上憑韓片《與神同行》系列人氣反彈的朱智勛任男主角，令《智》劇開拍前備受期待，2人天價片酬以及攝製期長達半年，令總製作費高達2.2億港元。據悉韓國tvN電視台以約1.4億港元取得播映權，而在內地「限韓令」逐步解禁後，內地視頻平台以近2億港元，搶贏另一影視串流平台，最終奪得海外播映權，《智》劇已穩袋約3.4億港元版權費，創下韓劇界的新高，未計廣告及OST收益已封蝕本門。

此外，正趕拍新劇的全智賢於上月底獲粉絲送餐車慶祝其39歲生辰，而獲日本粉絲送餐車打氣的朱智勛，亦上傳認證照冧影迷。