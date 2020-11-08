【心理測驗】分叉的感情線　如何走下去？

決定一段愛情是否長久的因素是甚麼？兩個人的性格？家庭？人生規劃？還是感情裏一個又一個的選擇，有人說絕情是一次又一次的失望累積而成的，而形成失望可能正正就是每一件瑣事裏每一個決定，站在愛情的分叉路上，你又會怎麼選呢？你知道自己是哪一路的人嗎？

【問題】

幻想有一天你到郊外遊玩，走着走着走到了一個十字路口，發現向左走是一片樹林，向右走是一條小溪，向後走則有一間廁所，向前走是一片沙漠，這時你會選擇往哪裏走呢？

A.樹林

B.小溪

C.廁所

D.沙漠

【結果分析】

A.絕對付出者

你對愛情十分專一且專注，一旦認定對方就會付出所有，視對方為結婚對象。但在感情裏的道德標準很高，只要對方沒有把目光注視着你，兩者的愛不對等，就會產生強烈的寂寞感。

B.愛情理性者

對愛情一直保持着理性的你，愛情和麵包同樣重要，找另一半的要求偏高，抱着寧缺勿濫的心態。在愛情裏不願妥協和委屈，然而你向來眼光不錯，看人很準，但有時候太執着就會錯失不少機會。

C.佛系愛情者

對愛情的態度很隨緣，你是一個拿得起放得低的人，灑脫而不強求。在愛情裏喜歡舒服、輕鬆的相處方式，順其自然的發展，近水樓台的愛情最適合你。

D.喜歡依賴者

跟旁人相比，你可說是對愛情十分依賴的人，對另一半的佔有欲和依賴性都很高，容易因為愛情而傷春悲秋，被其牽動着情緒。希望得到對方全心全意的關注與照顧，比較愛吃醋。