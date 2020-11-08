李靄璣無罩開工嗌爽　孖林奕匡寓工作於拍拖

歌手林奕匡（Phil）和剛加盟邵氏的KOL太太李靄璣（Rikko）日前以夫妻檔齊出席慈善晚宴，Rikko表示今次是應名媛張王幼倫邀請擔任晚會司儀，而老公Phil多得太太的帶挈，可以到藝術館品嘗美食及欣賞藝術品之餘，亦可和Rikko寓工作於拍拖，可謂一舉三得。

Rikko表示今次做司儀相當特別：「因為疫情關係，我哋要跟足大會條例，每位上台嘅嘉賓，要喺出席活動72小時前，參加自願性嘅新冠病毒檢測，結果全部人都係陰性結果，我終於可以唔使戴口罩上台做司儀，感覺好奇妙同輕鬆，同埋我哋收到一個好閃嘅bling bling口罩，喺台下可以一路戴住。」她又說和Phil熱愛藝術品，之前2次到意大利旅行，可惜因為行程太緊密，未能抽空到當地藝術局欣賞名畫雕塑，但今次可以不用搭飛機就可在香港圓心願。

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