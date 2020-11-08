拜登宣布當選　GaGa與Kim眾星齊慶賀

雖然美國總統大選引起造票爭議，不過拜登（Joe Biden）已經宣布戰勝特朗普（Donald Trump），成功登位改朝換代。登粉眾星於社交網站齊齊慶賀，百變天后Lady GaGa上載為拜登站台的合照，留言表示：「拜登、賀錦麗與美國人民，你們剛剛為世界帶來有史以來其中一個最善良與勇敢的行動。我無限愛戴新總統與首個女性副總統入主白宮。」

真人騷女星Kim Kardashian的饒舌天王老公Kanye West雖然競選總統失敗，不過Kim亦上載拜登與賀錦麗慶祝的照片，留言留下三個心心符號。

天后Pink留言表示：「這個新聞令我流淚。我為這個國家鬆一口氣。我為賀錦麗成為副總統與她為世上女性立下的榜樣感到難以自己……這個國家還有很多功夫需要做去重新運作。我祈禱我們可以做到。」女歌手Ariana Grande則感謝上帝，自言開心到喊。

天后Miley Cyrus的2009年歌曲《Party in the USA》因為被登粉用作慶祝，重新打入下載榜200位內，Miley亦表示：「現在是真的美國派對！」