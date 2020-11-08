李昭南谷盡36C拍MV　鏡頭太大膽阿媽唔准出街

ViuTV主持李昭南（Mishy）近日演出多多，繼早前喺劇集《暖男爸爸》中飾演按摩女郎Nami大騷36C驕人上圍，引起網友熱烈討論。有參加《全民造星III》嘅佢，喺前哨戰以性感椅子舞上陣嘅佢，雖然成功入圍，但被批評唔夠性感同身形唔夠靚。

對此，佢近日再次演繹參賽歌曲《Cazzo》，更拍成MV，除咗大騷美腿外，又谷盡36C上圍，相當吸睛，獲網友大讚唱功了得之餘，仲性感十足，不過佢話呢個MV其實早喺8月拍攝：「當中實在太多鏡頭太大膽，我有Send畀我媽咪睇，佢睇完之後就話個MV唔准出街，其實個MV都剪咗好幾個版本，但真係太大膽，自己都怕醜，所以都剪咗好耐，依家先出街。（個MV拍咗幾耐？）2、3個鐘已經搞掂，係錄同剪片要花好多心思。」

講到喺《全》中，被狠批表演唔夠性感，佢解釋：「好多人話我係節目表演唔到性感，但因為我都係第一次喺現場觀眾面前跳呢啲舞，所以都好怕醜，我自己都想做好啲，結果落足200%性感感覺落去，依家睇番都覺得自己太Over。」

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