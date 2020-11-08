【咀足分半鐘】南柱赫啜爆秀智刺激收視回升

韓國「國民初戀」秀智與南柱赫合演的tvN韓劇《Start-Up：我的新創時代》，講述年輕人的創業夢。秀智飾演夢想成為蘋果教主喬布斯（Steve Jobs）的女主角，誤將南柱赫飾演的數學天才當成自己的初戀，2人為夢想奮鬥，希望用革新技術和創意來創立公司。

昨晚第7集劇情發展至南柱赫不忍秀智受辱，霸氣拒絕秀智家姐姜漢娜的繼父參與其公司的投資，又向秀智承諾會找到更高投資金額的投資家，令秀智大為感動，即主動激嘴南柱赫，南柱赫隨後再兩度啜爆秀智，2人於劇中上演的首場吻戲長達分半鐘，刺激收視由上集4.7%回升至5.1%，最高瞬間收視達5.3%，穩佔同時段冠軍。

而劇中金宣虎於15年前冒南柱赫之名寫信鼓勵秀智，令秀智一直誤以為南柱赫便是其初戀對象，秀智被祖母問到喜歡15年前的「初戀」還是現在的南柱赫，秀智本來答說還是喜歡15年前的「初戀」，因為現在的南柱赫對她來說仍有點陌生，但2人經歷今次事件後，感情升溫，秀智不禁對南柱赫產生特別的感情，坦承現在見到他會緊張又心動。