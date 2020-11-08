鬧不和Unfollow麥浚龍？謝安琪：相信只是小事

歌手謝安琪（Kay）2018年復出樂壇，加盟麥浚龍（Juno）公司，兩人緊密合作更構思長達3年嘅《the album》音樂企劃，唔經唔覺企劃已經嚟到尾聲，最近竟突然傳出兩人不和，Kay嘅社交網Unfollow咗Juno，令人懷疑二人反面，但Juno就未有動作。

而喺上個月尾，Kay喺網上演唱會竟「偷步」唱出新歌《三生一吻》，因而打亂Juno陣腳，而重新改變策劃，當時佢更罕有開腔直指：「今次Kay太大意、太鹵莽！」

Kay對於不和傳聞接受東網訪問表示：「剛剛看了報道才得知😂我的工作社交平台一直都有幾位同事操作，我會向同事了解一下情況，相信只是小事而已，請大家不用費心😊對於傳言，我沒有回應了！工作上的事宜，亦會繼續配合公司安排，感謝大家關心！」未幾，Kay嘅社交網已立即重新Follow番Juno！

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