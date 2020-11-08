聯名牛王「327」　夢幻3色登場

Levi's同New Balance兩個美國經典品牌，成名數十年一直經常被不同潮流單位邀請合作打造話題之作。今年3月，雙方亦攜手設計出聯名波鞋M1300LV，於鞋身加入產自美國傳奇紡織廠Cone Mills的丹寧布料並標榜「美國製」純正血統，推出瞬間就經已被波鞋迷瘋狂搶購。

事隔半年，雙方再度聚頭合作，將近年New Balance大熱型號327重新改造，設計保留70年代經典復古跑鞋輪廓，並採用現代感的內外不對稱設計，分別運用丹寧、麖皮及尼龍等多種物料拼接而成。以靛藍、藏藍、灰及白色組合出MS327LVA（男裝藍色）、MS327LVB（男裝灰色）及WS327LVA（女裝灰色）3款配色，腳背鞋帶位置及鞋身外側「N」字均加入原色皮革細節及Levi's紅旗點綴，帶出聯乘合作的獨特性。同系列更推出採用拼接剪裁打造的Trucker Jacket、Denim Shirt及Denim Jeans等多款單品，可惜香港未引入，想入手就自己諗諗辦法。