So Sweet!

藝人王敏奕(Venus)去年10月與曾志偉兒子曾國祥喺日本舉行婚禮,成為人妻!而今日係曾國祥41歲生日,Venus一早喺社交網上載閃爆泳照,留言:「Happy birthday to my best friend.」曾國祥半裸從後熊抱着上比堅尼嘅Venus,真係性感又甜蜜呀!

