蘇慧恩提攜師妹鍾曉彤　招攬人才多方面發展

歌手蘇慧恩率同公司樂隊組合Canband，與及小師妹鍾曉彤，中午現身深水埗，為偶像練習生比賽站台。蘇慧恩透露今日是該比賽月選，並大讚一眾參賽者多才多藝：「今次我哋想招攬多啲唔同種類嘅人才，佢哋唔係淨係可以表演唱歌，耍功夫、跳舞甚至做棟篤笑都得。我發覺參賽者水準都幾高，同埋例如唱歌咁都可以練番嚟，只要勤力就得，冇嘢係做唔到嘅。」

蘇慧恩猶記昝當初自己參加歌唱比賽，跟live band獻唱錯漏百出：「好難聽，又忘詞，拍子好差，人生第1次嘛，所以好需要畀機會。」而今日以師姐身份帶領後輩們受訪，她對鍾曉彤十分欣賞：「可以係話我發掘佢嘅，因為我識得佢阿姨，當日佢參加比賽，我都有去捧場，發覺呢個女仔唔單止靚，唱歌仲好好，唔似一般偶像派。」

至於Canband她更識於微時：「我喺酒廊唱歌已識得佢哋，依家有機會再合作，感覺返晒嚟。」Canband則表示將推出新歌：「都係講我哋夾band嘅心路歷程，以及友誼種種。我哋咁多年後再夾番，原來夾band先會令我哋開心。」

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