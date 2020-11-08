余慕蓮疑患罕見血癌　留醫ICU換血

資深演員余慕蓮（魚毛）早前因肺纖維化入院接受治療，病情曾一度惡化，要在ICU留醫及插滿喉。魚毛入ICU後，與外界斷絕了聯繫，但據其身邊人今早向外透露魚毛最新情況：「佢個症係好少見，因為係血癌嘅一種，原本要打標靶藥，醫生話唔可以打住，因為佢情況唔太好，所以要喺ICU同佢洗血，因為啲血病菌傷害咗個肺，所以個肺好弱，要同佢插喉。」魚毛的病況很麻煩，契仔表示：「啲血發炎，行到邊度，個度就會發炎！」

魚毛好友鄧達智接受訪，被問到余慕蓮是否患血癌，他說：「醫生有同佢咁講，但唔知佢有冇聽錯，我知道佢要換血，有啲嘢被感染。醫生都同佢講，叫佢通知朋友嚟見佢，佢見完第一批朋友之後就入咗ICU，我排第二批都見唔到，依家唔知佢情況點。」

而魚毛契仔黃澤鋒回覆東網稱：「魚毛仲有一個契仔係圈外人，係幫佢簽字入院嗰個，我都唔認識佢，而我就唔係成日見到魚毛，但尋晚收到消息話佢好轉咗，唔知佢血癌，冇同我講，但就知佢要換血，要吸氧，否則見暈，血癌就唔知真定假！」他又透露契媽之前因為肺纖維化，條氣唔順，所以連粤曲都沒有唱，但澤鋒有叫契媽約人食飯，心情都更開朗。

至於常有跟魚毛聯絡並約食飯的林建明，她對魚毛情況極為擔心：「當然係擔心啦，今日又未有她的消息，非常焦慮！佢喺插喉前曾同我WhatsApp留言話：『我依家要插喉，都唔知會唔會醒，希望醒返就有得見，但係好難講，唔見得咪第二世見囉，早唞！』」