Nike東京開公園　又關運動鞋事？

與其他大城市相比，東京較少專為運動而設的場地，於是Nike與Art by Sports合作，於東京豐洲開設一個全新的運動公園，名為TOKYO SPORT PLAYGROUND SPORT × ART，由即日起開放至2021年9月20日，以推廣Nike提倡的「運動日常化」宗旨。公園的設計適合任何年齡，六個場地的靈感來自不同階段的 6 款經典鞋型，分別是代表NIKE AIR MAX 95的Air Max Terrace、代表NIKE CORTEZ的Cortez Track、化表NIKE WAFFLE TRAINER的Waffle Trainer Square、化表NIKE LAVA HIGH的ACG Adventure 、代表NIKE AIR RAID的Air Raid Court及代表NIKE SB DUNK的SB Dunk Skateplaza。公園被一條全長約 280 米的跑道包圍，當中有瑜伽和舞蹈廣場、立體攀爬架、還有 3 對 3 籃球場、初學者也能使用的滑板公園及可以飽覽公園景色的高地。值得一提的是Nike 特別使用Nike Grind作地板材料，Nike Grind 是重複利用在 Nike 產品製造過程中產生的廢料和用過的產品製成，結合了可持續性設計以及保護環境的理念，希望能夠實現零二氧化碳排放的願景。

TOKYO SPORT PLAYGROUND SPORT × ART

地址：東京都江東區豐洲6丁目4-1

開放日期：即日至2021年9月20日

開放時間：平日3:00pm~9:00pm，周末及假期10:00am~9:00pm