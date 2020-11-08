坂口杏里神志不清短片流出！疑似吸毒

經典日劇《新青春火花》的已故日本女星坂口良子，其29歲獨生女坂口杏里因沉迷牛郎店，將母親的遺產花光欠債纍纍，要淪落做陪酒女及拍AV從事色情工作。近日網上流出她胡言亂語的短片，疑似吸毒後精神錯亂。

杏里最近在歌舞伎町一家夜店「Bar SEA」開工，但11月4日，該酒吧的老闆在社交網公布已將杏里炒魷，原因是她吸毒服食興奮劑，他們永不聘用吸毒者。不過，杏里於昨日在社交網反擊，指老闆講大話，是個騙徒及販毒者，並將人綁起來毆打，叫大家要小心，她更多謝被「Bar SEA」解僱，一定要改變人生。

酒吧老闆隨後上載一條24秒短片，片中只見杏里坐在床上自言自語，又不時尖叫及傻笑，又自認吸毒。短片馬上在網上瘋傳，杏里立即在短片下留言指片段是捏造。昨日，杏里又在社交網表示自己雙手和腳被綑綁遭到毆打，並上載手臂有傷口的照片，她聲言想去報警，永遠不會原諒那些人，但很快她將照片刪走。

而杏里今日在社交網表示，已過檔新宿歌舞伎町的Bar Cachette，並慶幸被解僱，留下地址叫大家多多幫襯。事件發生後，有網友擔心杏里沉淪毒海，令在天國的母親坂口良子更加傷心，有網友更指杏里遲早因涉毒被警方拘捕。