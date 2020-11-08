【打格照流出】林作聲大大：我點會驚裸跑啫！

以「香港特朗普」自居的藝人林作日前在社交網發文豪言特朗普一定成功連任，如拜登贏出，他就「夜晚12點放工廣東道裸跑」！雖然之前他「笠水」話「冇數可找」疑縮沙，但原來他又自行「找數」，在半夜戴住口罩落街裸跑，不過用「格仔」遮掩下半身及敏感部位。

林作接受東網訪問時，大大聲表示：「依家話你知，跑我就跑咗，我拍咗添啦！我依家係等幾時擺出嚟當找數咋，我就唔會『淆底』嘅，做定先等唔好咁多人圍觀嘛，畀人捕咗點算呀？」

不過他又補充說：「結果係特朗普禮拜一定上court囉，我呢個時候擺出嚟就太早喇…我想塵埃落定先，因為特朗普一定反擊嘅，我熟佢風格。」他愈講愈high，愈high愈爆粗：「你估我真係驚，Ｘ，我點會驚裸跑啫，做定添啦，畀你估到，仲係林作？」

另外，今日林作卻在社交網發文，指自己收到粉絲在佢跑車車頭攝紙仔，對方留字叫佢加油，不過林作就表示得到大家嘅支持，佢未到最後一刻都不會裸跑。

林作裸跑作由他最信任得過的女友裕美操刀，裕美受訪時指林作裸跑非新奇事：「真係我拍嘅，佢真係裸跑嘅，林作好熱愛裸跑，佢有鋪裸體癮，佢個係承傳咗佢最鍾意嘅嘢，佢絕對唔畏懼，因為佢好proud of佢身形，佢都癲慣㗎啦。」

裕美多番強調林作不怕，又說：「林作話最緊要快。」問林作裸跑時，身體可有驚到縮的反應？她說：「佢話當時打格仔都好高難度，因為打極都顯示佢『第三隻腳』，佢話只有擴張，沒有退縮。」問到男友在邊條街裸跑？裕美話：「男友話喺Ｘ街，（香港冇呢條街喎？）佢唔畀講呀，其實我同咗佢一齊之後，好多人都覺得我係神經病。」

而根據《刑事罪行條例》第148（1）條在公眾地方的猥褻行為，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1000及監禁6個月，所以大家千萬唔好試！

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