林雅詩時裝店結業蝕足6位數　隨時飛英國探仔

藝人林雅詩（Grace）出席開幕活動，她稱自己無份投資，純粹捧朋友場，但有意搞生意：「好多朋友叫我一齊投資餐廳，我考慮中，等疫情再過一段時間先。」她表示之前投資的時裝店已結業，蝕了6位數字：「做生意唔一定賺錢，當係交學費，我都學到嘢。」

至於工作方面，Grace透露內地也有工作邀請，但因為要隔離14日，所以仍在考慮中，她最近在網上平台做直播探靈：「之前萬聖節，我同10幾個年輕人一齊去出名猛鬼嘅戲院探靈，佢哋好多人都話見到嘢，我都感覺到有啲嘢，所以拍到中途我都叫大家走，因為怕佢哋出事，但有啲聽話，有啲唔聽，不過最後大家都安全。我之前冇試過探靈，都覺得幾得意。」

另外，提到兒子，Grace表示對方已返回英國讀書，但當地疫情頗嚴重，她也有點擔心：「小朋友唔係咁注重防疫，如果再嚴重啲，我會飛過去睇吓佢。」

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