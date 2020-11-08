韓國爆紅！小新畀你攬到實
2020年11月08日 17:00
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在韓國網上爆紅的「蠟筆小新」棉被（左）經典日常服的小新（右）吃着最愛的朱古力餅乾的小新。（互聯網）
古靈精怪的小新，向來令人又愛又恨，不同年齡的人對它都有不同的體會。受到疫情的影響，今年的《蠟筆小新》劇場版要延期，但仍然無阻大家對其熱愛，一波又一波的周邊沒有延期，開始洶湧襲來。如果你都是小新粉絲，那就不可以錯過韓國最新推出的小新棉被。
大大張小新棉被，直接把棉被造成小新的模樣，讓巨大版的小新給你一個大大的擁抱，又或是畀你一抱入懷，為你帶來溫暖。告別一般棉被的長方形，橢圓形又或是小新的外形，全都非常可愛，一推出就在網上爆紅。棉被一共有8款，分別是日常服、睡衣款、吃餅乾款，還有與家人一起的款式，選擇多多。使用了羽絲絨材質，柔軟且觸感舒服，親膚涼爽，圖案是採用環保印刷方式，機洗水洗也可以，不易褪色、縮水、變形及起毛粒，環保又實用。除了小新外，還有其他的卡通人物，共有4個尺寸，價錢由28,900韓圜（約HK$198）到55,800韓圜（約HK$383）不等，可以瀏覽韓國Gmarket網站 https://bit.ly/2Jo1O6e。