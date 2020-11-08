韓國爆紅！小新畀你攬到實

在韓國網上爆紅的「蠟筆小新」棉被（左）經典日常服的小新（右）吃着最愛的朱古力餅乾的小新。（互聯網）

古靈精怪的小新，向來令人又愛又恨，不同年齡的人對它都有不同的體會。受到疫情的影響，今年的《蠟筆小新》劇場版要延期，但仍然無阻大家對其熱愛，一波又一波的周邊沒有延期，開始洶湧襲來。如果你都是小新粉絲，那就不可以錯過韓國最新推出的小新棉被。