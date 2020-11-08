結婚暨爸爸70歲大壽！何雁詩代父助養70小孩

歌手何雁詩和鄭俊弘（Fred）昨日完成簽字結婚儀式後，晚上再於大埔西餐廳舉行約70人的私人晚宴派對，圈中好友有林盛斌（Bob）、胡鴻鈞、羅天宇、余德丞、譚嘉儀等。同日亦是阿詩父親的70歲大壽，乖女在台上祝爸爸長壽不老，又說跟媽媽為爸爸的生日禮物深思了很久，最後決定助養70個小朋友，為爸爸做善事積福，父慈女孝。而何爸爸亦說過去30年來，在世界各地助養約200至300個兒童，又表示望女兒於娛樂圈發展外，亦可代表香港參加高爾夫球賽。

阿詩接受訪問時，談及送給爸爸的「大禮」，她說：「爸爸份禮物都諗咗幾個月，因為係大壽，想送份得體啲同有意義，我今年又唔係搵好多錢，諗唔到買咩畀佢好，因為好多嘢佢自己都買咗，所以我哋同媽咪一齊助養70個小朋友，佢本身都好鍾意做善事，希望佢鍾意啦。」

她又表示全晚玩得好開心亦覺得好感人，與Fred又互送禮物：「我就將自己寫畀佢嗰首歌，寫咗一個英文版本，整咗一條片畀佢，係我哋以前啲相，呢幾年一齊嘅合照。我事前唔知Fred靜靜雞咁錄咗一個《為你鍾情》嘅『Fred版本』，仲有個同我由細同我玩到大嘅朋友，因為疫情返唔到嚟，但佢準備咗個蛋糕畀我哋。」

講到阿Bob疑太高興飲大兩杯，於場內多次大嗌粗口贈興，她笑言：「尤其一班參與簽字儀式嘅朋友，飲多兩杯情緒都好高漲，見佢咁興奮，我都好開心嘅！」問新婚夜可有加緊造人？她怕醜笑住話：「造人就未有啦，哈哈哈，好攰，尋日好早起身，呢啲嘢唔急嘅！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc