近日美國帽牌巨人New Era及人氣街牌Supreme不約而同推出採用燈芯絨打造的帽款。（互聯網）

踏入秋季，天氣日漸轉涼，衣櫃入面衫褲要轉季之外，用來配襯造型的小物單品都一樣要換新裝。帶有復古風格的燈芯絨（Corduroy）就是設計師們在秋冬季度最愛用的物料，上至恤衫長褲，下至帽款手袋都經常會用到。是次，美國帽牌巨人New Era亦特別選用質感柔軟舒適的燈芯絨製作品牌最標誌性的棒球帽款9FORTY，分別配搭上黑、啡、綠、藍、橙及象牙白6種配色；帽款前方繡上迷你小巧的紐約洋基隊（New York Yankees）隊徽點綴，呈現簡約低調的復古味道。

此外，美國人氣街牌Supreme今季亦同樣有多款採用燈芯絨打造的帽款登場。當中Ripple Corduroy Small Box 6-Panel就繡上招牌Box Logo點綴，而Snakeskin Corduroy Camp Cap及Snakeskin Corduroy Bell Hat就同樣於燈芯絨表面加入搶眼的蛇皮圖案變奏。系列亦同時推出相同設計的Corduroy Zip Up Shirt、Corduroy Flight Pants及印有花卉圖案的Digi Floral Corduroy Shirt，為秋冬季度帶來一系列精彩的燈芯絨服飾及配飾。