與劉志榮團聚　汪明荃嘆梁淑莊走不出喪夫之痛

已故亞視藝人劉志榮太太梁淑莊上月胰臟癌離世，享年75歲。今日於紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯，遺體將與亡夫合葬於長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場。

現場向來賓派發一本悼念冊，內裏除了有梁淑莊生前照片，亦有汪明荃、鮑起靜、葉家寶、邱達昌、謝雪芯及家人寫下的悼文。鮑起靜、黎燕珊、潘冰嫦等到場悼念，而梁淑莊兒子劉健樂於下午5時許步出靈堂受訪，心情平靜的他指母親由確診到離世僅一個半月，承受痛苦相對少，算是一種福分，更說：「媽咪好愛爸爸，所以失去爸爸打擊好大，我一直守喺佢身邊，喺呢12年嚟，媽咪身體好虛弱，情緒好波動，患上抑鬱症，但有好多人安撫佢，令佢慢慢從陰霾中走出，可惜身體同命運冇得控制，最後有呢個結果都冇法（媽咪有咩遺願？）希望我健康快樂生活，同埋可以同爸爸團聚，相信佢已經達成到。」

至於與梁淑莊情同姊妹的潘冰嫦與黎燕珊，同聲表示合力為亡友辦好這場「派對」，黎燕珊透露於07年劉志榮喪禮上重遇梁淑莊，喪夫的她一直淚水長流，故也有安慰她，此後雙方不時聯絡，直至年多前，梁淑莊突然變得低調才少見面，沒料於今年中秋節傳來壞消息，更說：「佢個仔好叻，31歲準備做大狀，達成咗爸爸想佢做大律師嘅心願。」潘冰嫦則指梁淑莊生前愛扮靚，所以特別帶來耳環及香水作為陪葬品，也有睇亡友遺容，並着化妝師為她補妝。

汪明荃透露將於喪禮上致悼文，坦言雖未與梁淑莊合作過，但卻不時於粵曲活動上遇見對方，亦曾與其家翁劉克宣合作過劇集《四季情》，故當初梁淑莊兒子邀請她現身分享與母親的往事時，即二話不說答應：「莊姐人如其名，好端莊，賢良淑德，教得個仔好好，又孝順又乖，所以我今晚嚟，係對佢、志榮哥同劉克宣一份尊敬（知唔知梁淑莊生前有抑鬱症？）諗到佢有，因為志榮哥過身後佢都唔出嚟見人，覺得佢個人好悲傷，所以我打畀佢同佢傾吓，又好似紓解啲！」而鮑起靜憶起故友梁淑莊時一度眼泛淚光。