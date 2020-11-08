郭泇妏遭導演騙財10萬　追討獲判勝訴

歌手郭泇妏（Kaman）於社交網上載一份法庭裁決書，內容牽涉約10萬元，就此事向Kaman查詢，她表示數年前被一名導演巧立名目騙財近8萬元，多番追討不果最終要走上司法途徑：「幾年前有個導演話拍電影，叫我做贊助，仲要我搵好多演員免費幫手，點知原來佢搵嘅男主角係有錢收，擺明係搵我笨，其他好多開支都要我呢個贊助去畀，連婚紗爛咗都要我賠，全部嘢都好無理，其實我係想以和為貴，但係傾咗好多次佢都好賴皮，根本冇結果，所以最終要去小額錢債告佢。」

早前裁決出爐，指令被告人需賠償約10萬元（款項加頌費）予申索方（Kaman），但被告多次缺席聆訊，Kaman表示：「依家再問緊法律意見，睇吓需唔需要有進一步法律行動，可能會申請對方破產，其實我都明白啲錢好難追得番晒，就算法庭判1蚊畀我，我都願意接受，我最終目的係想人知道呢個導演係點樣呃人，等大家有個防範。」

另外，她日前與友人飯局，三個女人密密斟，平日有不少投資經驗的泇妏，從事珠寶、水晶首飾生意，就新冠肺炎疫情問題，之前她會經常內地、海外周圍飛，不時都會入市投資，無奈現在受疫情影響不能飛，只能在港工作，亦不忘了解投資時機。記者向郭泇妏了解，她表示：「因為看好最近疫情令舖租、屋租價位下跌不少，所以她不想錯過今次的投資機遇，打算投資葡萄牙物業，希望將來有機會到當地工作或居住。」