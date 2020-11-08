佛系等愛情！施匡翹性格矜持唔會追男仔

24歲的「長腿歌手」施匡翹被形容為陳慧琳（Kelly）接班人，她跟Kelly一樣是高妹，外表亮麗清純的她獲封文青女神。她的新歌《差不多小姐》是她的暗戀經歷，當時她報讀了興趣班，對大哥哥導師現「心心眼」：「我覺得佢好叻，就鍾意咗佢。（有冇發展機會？）冇㗎啦，因為我好怕醜，覺得女仔要有矜持。」課程只有3個月，之後就再沒見過他了。

圈中很多男神，她可有心動過？她表示以前會容易被人吸引，但入行後就沒有心動感覺：「依家我好佛系，冇咁多戀愛幻想。圈中好多男神女神，我覺得性格緊要過樣。」零緋聞的她自爆小秘密：「我幾乎冇男仔朋友，中學我讀女校，大學讀幼兒教育，男同學寥寥可數，所以好少同男仔接觸，我啲朋友都好驚訝。」

宅女唔驚學壞

以前可有女同學向她表白？她說：「其實中學嗰時有試過，但我覺得好多時係玩嘅多，我哋都會讚女仔幾靚幾型，又會互送朱古力，女仔係會好Friend。」現實生活中她只拍過1次拖，準備上大學前，她做暑期工時認識了一個男仔，但只維持2年就分手，她說：「我要專心學業，唔可以成日出去玩，暑假返工日日見，感情易維繫，但一個讀書一個做嘢，話題可能唔同，好容易分開。」她又指自己初中較活潑外向，但升到中五、六則變得內斂，她說：「好宅女，我做完嘢就返屋企，所以屋企人都冇驚我學壞。」

場地：Imini partyroom

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